Notte di lotta contro il fuoco nelle frazioni di Messina

I vigili del fuoco di Messina sono stati impegnati per fronteggiare, la notte scorsa, vasti incendi di macchia mediterranea, arbusti e alberi che hanno interessato alcune frazioni di Messina, in particolare Massa Santa Lucia, San Giorgio e Santa Lucia, Acqualadroni e Spartà. Gli incendi che hanno minacciato ville e case rurali, sono stati affrontati su quattro fronti di fuoco con otto squadre dei vigili del fuoco provenienti anche dal comando di Catania. A causa del forte vento, le fiamme si sono velocemente propagate sino ad interessare alcuni fabbricati. Gli operatori dei vigili del fuoco hanno disposto l'evacuazione a scopo precauzionale, di circa venti nuclei familiari. Nella mattinata, con la diminuzione del vento, la situazione è in costante miglioramento: oltre al controllo dei focolai residui, due Canadair stanno effettuando lanci per lo spegnimento nelle zone più impervie e inaccessibili.