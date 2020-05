'Per Augusta' chiede l'immediata riapertura delle Poste centrali

"In una situazione di profondo disagio come quella che stiamo vivendo con l’emergenza sanitaria in atto la chiusura a tempo indeterminato della sede di Via X Ottobre 27 delle Poste porta un grave danno e disagio alla nostra comunità". A chiedere l'immediata riapertura degli uffici centrali , è Giuseppe Di Mare del Movimento 'Per Augusta'.

"Riteniamo sbagliata e pericolosa la scelta effettuata dalla Direzione di Poste Italiane che da circa un mese ormai ha chiuso l’ufficio principale di Augusta dotata di tutti gli spazi esterni ed interni necessari per contenere la diffusione del virus covid-19.

Con questa inspiegabile scelta si mette a rischio la salute di dipendenti ed utenti, l’atteggiamento di Poste Italiane è contraddittorio, da un lato afferma che gli uffici postali dovranno adeguarsi alle giuste misure restringenti dettate dal Governo, lavorando in modo più limitato a causa del pericolo di contagio da covid-19 ed evitando che tali uffici diventino luoghi di assembramento e allo stesso tempo chiudendo la sede centrale della Posta di Augusta e mantenendo la piccola Agenzia del quartiere Borgata priva di spazi si creano proprio quelle situazioni da evitare.

Ancora una volta la nostra Città subisce scelte senza che gli organi competenti difendano la collettività con l’autorità propria di chi ricopre ruoli di vertice Istituzionali", conclude Di Mare.