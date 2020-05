Il leghista Samonà è il nuovo assessore ai Beni Culturali e alla Identità siciliana

E' il giornalista Alberto Samonà, 48 anni, il nuovo assessore regionale ai Beni Culturali in quota Lega. La nomina è stata confermata dal presidente della Regione Nello Musumeci. Samonà, intellettuale e scrittore, appassionato di filosofia orientale, è componente del Cda della Fondazione Piccolo di Calanovella e direttore del sito giornalistico "Il Sicilia.it". Dirigente del Fronte della gioventù, l’organizzazione giovanile del Msi, alle ultime elezioni politiche si era presentato alle parlamentarie dei 5 stelle, passando la selezione e quindi potendosi candidare al Senato, ma dall’alto è arrivata l’esclusione. Così è entrato nella Lega.

Il presidente della Regione, Nello Musumeci ha conferito a Samonà la delega di assessore regionale ai Beni culturali e della Identità siciliana che apparteneva al compianto Sebastiano Tusa, l'archeologo siciliano scomparso un anno fa nell'incidente aereo di Addis Abeba in Etiopia.

"Dopo l'irripetibile stagione dei tecnici - dice il governatore Musumeci - Alberto Samona è la giusta sintesi della militanza politica e della competenza professionale. Lo conosco da anni e sono certo che saprà svolgere con passione il ruolo che, di intesa con il suo partito, ho voluto affidargli".

LE REAZIONI

Positivo il commento dei sindacati. "Quindici mesi senza una guida sono pesati molto per un assessorato che ha una importanza rilevante per la nostra Sicilia il cui patrimonio è la principale attrattiva per il nostro turismo. Al neo assessore auguriamo un buon lavoro auspicando di poter riprendere quanto prima le relazioni sindacali, assenti ormai da tempo, relazioni utili ad una crescita e ad una conoscenza dei problemi che affliggono il settore, relazioni scevre da interessi che potranno solamente giovare ad un rilancio e ad un miglior funzionamento del patrimonio culturale siciliano". Lo afferma una nota del Sadirs a firma di Fulvio Pantano, Peppino Salerno e Giuseppe Di Paola.

“Il Direttore Samonà è un nome che rassicura anche i più accaniti dubbiosi sulle intenzioni della Lega in Sicilia. Grande giornalista e uomo di cultura che abbiamo avuto modo di apprezzare nel suo impegno nella gestione culturale della Fondazione di Villa Piccolo e come capo di dipartimento cultura della Lega in Sicilia. Alberto Samonà si è contraddistinto per il suo impegno nella promozione del territorio e della cultura siciliana e il suo curriculum è già una garanzia per tutti i siciliani e per il nostro patrimonio storico e culturale. A lui, a nome di tutto il gruppo della deputazione regionale della Lega, va il nostro augurio di buon lavoro.”

Così i deputati regionali della Lega Sicilia per Salvini Premier, Antonio Catalfamo, Marianna Caronia e Orazio Ragusa

La Fondazione Luigi Einaudi accoglie con piacere e soddisfazione la nomina di Alberto Samonà a nuovo assessore regionale ai beni culturali e all’identità siciliana della giunta Musumeci. “Alberto Samonà – dichiara il presidente Giuseppe Benedetto – è uno storico amico della Fondazione Einaudi e sono certo che saprà lavorare in continuità con quanto fatto dal compianto assessore Tusa per valorizzare l'enorme patrimonio culturale che rende la regione siciliana unica al mondo

“Non posso che manifestare tutta la mia soddisfazione per la scelta di Alberto Samonà al vertice dell’assessorato regionale ai Beni culturali e all’Identita’ siciliana - ha dichiarato il parlamentare modicano della Lega, Nino Minardo - è la scelta di qualità, di uno scrittore, di un giornalista, di un degno discendente di una famiglia di intellettuali SICILIANI veri. Gli auguro buon lavoro; sono da subito al suo fianco per un lavoro di squadra e di assieme, nell’unico ed esclusivo interesse della nostra SICILIA”.