Fine del lockdown, domani in Italia riaprono 800 mila imprese commerciali

Ristoranti e bar, negozi e parrucchieri, le spiagge. L'Italia prova a ripartire dopo il lockdown, nel rispetto delle linee guida arrivate dopo il confronto notturno governo-Regioni. Nel dpcm firmato da Conte, da metà giugno ok agli spettacoli all'aperto, ma non ancora le discoteche, in piscina dal 25 maggio. E dal 3 giugno frontiere aperte con l'Europa. Ma il governatore campano De Luca non firma l'intesa: 'Il governo non scarichi le responsabilità sulla sicurezza'. Il ministro Boccia annuncia una proposta alle Regioni per azzerare le procedure amministrative a carico delle imprese. Ancora limitazioni in Piemonte. La Lombardia prova a riaprire, ma con tanti dubbi. Saracinesche alzate per 800mila imprese commerciali, con l'incognita clienti.

L'aumento dei contagi in Italia tocca il minimo da mesi attestando il numero totale di persone colpita in Italia a quota 225.435, 675 più di ieri. I malati attualmente sono 68.351, ovvero 1.836 meno di ieri. I guariti sono 2.366 più di ieri, mentre sono salite a 31.908 le vittime complessive, con un incremento rispetto a ieri di 145, che però è il numero più basso dall'inizio del lockdown. Domani al via la settimana zero per la Fase 2, gli esperti invitano alla cautela, perché si riparte dalla foto del lockdown e chiedono dati più precisi, test, tamponi e tracciamento.