E' accusato di avere commesso 9 rapine: arrestato a Catania

carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della locale Procura della Repubblica, hanno arrestato, Gabriele Strano, 25 anni.

L’uomo in particolare, che dovrà scontare la pena residua di 2 anni di reclusione, si era reso responsabile di una sequela di ben 9 rapine aggravate e commesse in concorso con i complici, perpetrate dal giorno 1 al 23 del mese di luglio del 2014 nei comuni di Catania, Belpasso e Paternò.

L’arrestato è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.