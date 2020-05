Modica, agenda urbana: al via le gare di appalto dei primi lavori da realizzare in città

“Grazie alla sinergia tra Ragusa e Modica nel 2018 è nata Agenda Urbana Ragusa – Modica i cui frutti concreti si stanno cominciando a raccogliere solamente ora con l’indizione delle gare per le prime opere da realizzare. Va dato atto alla lungimiranza che si è avuta nel 2017 e 2018 insieme all’allora sindaco Federico Piccitto, con il quale scegliemmo di costituire una nostra Agenda Urbana piuttosto che aderire ad altri progetti già in essere". Lo afferma in una nota il sindaco di Modica, Ignazio Abbate. "Una scelta che è risultata vincente e che porterà, come nelle previsioni, ai due Comuni una quantità mai vista di lavori pubblici per oltre 41 milioni di euro. Con la Giunta Piccitto si è fatta una programmazione sulla divisione delle somme che, per quanto riguarda la nostra Città interviene negli aiuti alle imprese (1 milione di euro), valorizzazione del patrimonio culturale (1.655.554 euro), riduzione consumi energetici edifici pubblici (9.598.000) restauro edifici pubblici (3.100.000), investimenti in infrastrutture per anziani (813.000)”. Così il Sindaco di Modica commenta l’imminente messa in gara dei primi tre lavori che riguardano le scuole Piano Gesù” (560.000,00) ,“Giovanni Falcone” (560.000,00) “e “S.Teresa” (335.000,00) ottenuti grazie ai fondi di Agenda Urbana. Il Progetto è stato, sin dall’inizio, seguito dall’Assessore con delega ad Agenda Urbana, ingegnere Giorgio Linguanti. Il Comune di Modica, con a capo il RUP del Progetto, ingegnere Patti Responsabile del V settore, ha coordinato le attività per finalizzare gli interventi individuati dall’amministrazione comunale

A ruota le gare più imminenti saranno:

Comunità alloggi portatori handicap

€ 265.000,00

Delegazione comunale Frigintini

€ 370.000,00

Scuola Carlo Amore Cda Cannizzara

€ 990.000,00

Scuola Carlo Amore Piazza Ottaviano

€ 660.000,00

Scuola Giacomo Albo via Nazionale

€ 731.000,00

Scuola Giacomo Albo via Furio Camillo

€ 387.000,00

Scuola Gianforma

€ 286.000,00

Scuola Giovanni XXIII

€ 474.000,00

Scuola Sacro Cuore

€ 201.000,00

Scuola Treppiedi Nord

€ 435.000,00

Scuola Treppiedi Sud

€ 576.000,00

Piscina Comunale

€ 1.306.000,00

Palazzo San Domenico

€ 1.453.000,00