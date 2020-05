Vittoria, il segretario del PD: nelle scuole serve opera di scerbatura

"In merito alle strutture Scolastiche di tutta la Citta' di Vittoria e Scoglitti , tenuto conto che le scuole a causa del Corona Virus hanno dovuto anticipare la chiusura, rimane da attenzionare la tematica inerente alle condizioni delle Scuole". Lo afferma il segretario del PD di Vittoria, Giuseppe Nicastro.

"Purtroppo oggi rimane il problema che molte strutture Scolastiche hanno bisogno come ogni anno della adeguata manutenzione. Sapendo che, proprio quest'anno le Scuole dovranno anticipare l'anno di apertura verso le prime settimane di Settembre in quanto la chiusura e' stata anticipata a causa della Pandemia Covid 19 e che quindi l'estate e' alle porte, crediamo sia giusto da parte del Comune di Vittoria approfittare di questo periodo estivo per cominciare ad effettuare le dovute operazioni di sopralluoghi , in modo da constatare le condizioni di ogni edificio Scolastico , di pianificare i lavori di manutenzione viste le condizioni precarie di molti edifici scolastici e di attenzionare inoltre le aree verdi delle Scuole , attuando le dovute operazioni di scerbatura e pulizia.

Serve farlo durante la stagione estiva in modo da avere il tempo necessario per poter pianificare il tutto e poter ridare il giusto decoro alle nostre Scuole.

Ci auguriamo che la Commissione Straordinaria prenda in considerazione il nostro suggerimento dovuto sopratutto alle segnalazioni fatte da molti cittadini genitori di alunni ".