Il 26 maggio all'Ars si discute la mozione di censura all'assessore Scavone

Oggi si è riunita all'Ars la conferenza dei capigruppo che ha stabilito il calendario dei lavori, comunicato in aula dal presidente Gianfranco Miccichè. La prossima seduta si terrà martedì 26 maggio per attività ispettiva e per discutere la mozione di censura nei confronti dell'assessore al Lavoro, Antonio Scavone, presentata dal Movimento 5 Stelle. Mercoledì 27 si discuterà la mozione sulla vicenda relativa ai ritardi nell'erogazione della cassa integrazione e sarà fatta la relazione dell'attività della Commissione antimafia.