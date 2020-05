Floridia, ecco la targa dell'auto 'pirata' che ha travolto il ciclista

Indagini dei carabinieri di Floridia per risalire al conducente dell'auto 'pirata' che ieri ha travolto ed investito il ciclista amatoriale, poco prima di mezzogiorno in via Scalorino. Il conducente di una vecchia Renault di colore rosso, dopo avere investito Daniele R., ha pensato di tagliare la corda senza prestare soccorso al ferito che successivamente è stato trasportato con l'eliambulanza al 'Cannizzaro' di Catania. Gli investigatori sono riusciti a risalire al proprietario del veicolo, perchè nell'impatto la Renault rossa ha perduto la targa. Nuovo sud è riuscita a rintracciare la foto di scena dell'incidente che mostra la targa finita sull'asfalto. Sull'incidente bisogna capire il perchè la persona che si trovava alla guida non si è fermato. Dovrà comunque rispondere alle domande dei carabinieri, che hanno pure raccolta la testimonianza di un amico che si allenava in quel momento con Daniele R. Secondo quanto si apprende a meno di 24 ore dell'incidente le condizioni del ferito sono stabili e non è in pericolo di vita.

L.M.