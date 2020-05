Melilli, neo deputata Ternullo denuncia di avere subito atti vandalici

"Atti vandalici ai danni della mia auto. Atti non casuali. Mi sono interrogata, ma non trovo una risposta plausibile. Però è giusto informarvi, per condividere con voi e condannare questo gesto ignobile che esprime, nonostante si tratti in fondo di un danno irrisorio, una mentalità che noi, insieme, dobbiamo denunciare contrastare senza mezzi termini. Ogni santo giorno". E' quanto denuncia su Facebook Daniela Ternullo, deputata regionale di Melilli, subentrata di recente per la seconda volta in 9 mesi all'Ars al posto di Giuseppe Gennuso, fuori dal parlamento siciliano per avere patteggiato una condanna a un anno e 2 mesi per traffico di influenze. Alla Ternullo che abita a Melilli, ignoti le avrebbero tagliato un pneumatico della sua auto. Chi può averla con la parlamentare di Ora Sicilia? Le indagini sono affidate ai carabinieri.