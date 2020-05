Morta in un incidente così come il padre: domani i funerali a Priolo

C'è rabbia e dolore per la tragedia che si è consumata ieri pomeriggio sulla Siracusa - Gela, vicino allo svincolo per Avola, che è costatola vita ad Antonella Lembo. Fino a questa mattina, verso le 9,30, sul luogo dell'incidente c'erano agenti della polizia stradale che stavano effettuando rilievi. Antonella Lembo, di Priolo era alla guida di una piccola utilitaria, una Matiz, quando per cause ancora tutte da chiarire, si è ritrovata schiacciata all'interno dell'abitacolo, finendo la sua corsa contro il guard rail. Nessuno è riuscito a strapparlo alla morte, la donna che a giugno avrebbe compiuto 56 anni, è morta sul colpo. Una tragedia che non solo ha toccato i suoi familiari più stretti, la donna aveva 3 figli ed un compagno, ma l'intera comunità. A Priolo la conoscevano tutti per la sua semplicità e la sua affabilità. Poi era anche la figlia di Januzzo, storico macellaio del paese, che per un destino crudele, era morto anche lui in un incidente stradale. Domani alle 9,30 nella chiesa di Santa Rita a Priolo Gargallo, verranno celebrati i funerali di Antonella Lembo.

L.M.