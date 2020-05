Lutto nel mondo del calcio: è morto Gigi Simoni. L'ex allenatore dell'Inter aveva 81 anni.

'Ci ha lasciati oggi, 22 maggio. Una data non casuale, la data più interista di tutte''. Inizia così l'omaggio dell'Inter a Gigi Simoni, ex tecnico nerazzurro scomparso oggi a 81 anni, nel giorno del decimo anniversario del Triplete. ''Di Gigi Simoni ricordiamo e ci mancherà tutto. Il suo essere signore, innanzitutto. Un modo di vivere, la vita e il calcio, mai sopra le righe'', scrive la società nerazzurra sul sito. ''Ha incarnato l'interismo più genuino. Sulla panchina nerazzurra arrivò nel 1997, assieme al Fenomeno, Ronaldo. Un binomio, quello Simoni-Ronaldo, che resterà per sempre nel cuore di tutti, non solo degli interisti'', prosegue il club. ''Il 6 maggio 1998 disegnò il suo capolavoro da allenatore. Imbrigliò una grande Lazio e non le diede scampo.

"E' stato un grande protagonista della storia dell'Inter: ha vinto una coppa europea molto importante, gli è stato impedito di vincere un campionato che avrebbe assolutamente meritato". Massimo Moratti ricorda così al telefono con l'ANSA la figura di Gigi Simoni "tecnico gentiluomo verso il quale - aggiunge l'ex presidente nerazzurro -, provavo grande stima e affetto. La telefonata con la quale la moglie mi ha avvisato della morte mi ha provocato un dolore immenso". Quella di Simoni all'Inter fu una stagione bella e dolorosa. Il 1997-1998 fu infatti la stagione dell'intervento a valanga di Marc Iuliano su Ronaldo, non fischiato dall'arbitro Ceccarini. Ma fu anche l'annata della finale di coppa Uefa vinta a Parigi contro la Lazio di Zamorano di Zanetti e del Fenomeno. Un'Inter fortissima, in grado di battere a San Siro il Real Madrid per 3-1. Ma proprio dopo quella vittoria del novembre 1998, raggiunta grazie a una doppietta di Baggio entrato nel finale, Moratti decise di sostituirlo in panchina con il rumeno Lucescu. Un episodio su cui i due ebbero presto modo di chiarirsi.

"Ciao Gigi. Il Toro perde un amico, il calcio piange la scomparsa di un autentico gentiluomo". Unendosi al lutto che ha colpito tutto il mondo del calcio anche il Torino ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Gigi Simoni, morto oggi a 81 anni dopo un ictus che lo aveva colpito lo scorso giugno. Simoni ha indossato i colori granata sia da giocatore (dal 1964 al 1967) che da allenatore (2000).

NELLA FOTO, Ronaldo, il Fenomeno, con Gigi Simoni