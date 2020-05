Sequestrati 140 chili di pesce in un deposito di Portopalo di Capo Passero

Pesce senza alcuna tracciabilità era custodito in un magazzino ittico di Portopalo di Capo Passero. Così, 140 chili di pescato è stato sequestrato dai militari della capitaneria di Porto a Portopalo, nell'ambito di controlli della filiera, anche nella vicina Marzamemi. Secondo quanto si apprende, il proprietario del deposito ittico, non è stato in grado di fornire alcuna documentazione attestante la provenienza del pescato, di specie mista tra ricciola, gambero sgusciato, sauri e specie varia per frittura. I militari hanno provveduto a sanzionare il proprietario e a sottoporre a sequestro il prodotto. L’intero quantitativo di pescato, sottoposto a visita organolettica da parte dei veterinari dell’Asp n° 8 di Siracusa – distretto di Noto, veniva giudicato idoneo al consumo umano e devoluto in beneficenza ad un Istituto caritatevole di Siracusa.