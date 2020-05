Settimo raid dei vandali in una scuola di Vittoria: fuoco a porta dell'Auditorium

La scuola 'Portella della Ginestra' di Vittoria ha subito ieri il settimo blitz vandalico dall'inizio dell'anno scolastico. Ignoti, in pieno pomeriggio, si sono introdotti nell'edificio, dove hanno appiccato il fuoco a una finestra dell'auditorium. Scardinata la porta del laboratorio linguistico, gli intrusi hanno poi rubato un computer portatile, utilizzato per la formazione degli studenti, il tutto mentre insegnanti e alunni si preparavano a partecipare alla manifestazione #PalermoChiamaItalia, l'iniziativa dedicata alla memoria delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, organizzata ogni anno dal ministero dell'Istruzione e dalla Fondazione Falcone.

"La Commissione straordinaria condanna fortemente l'ulteriore gesto criminale, sinonimo di una sottocultura pregna di violenza e di nessun rispetto per la Scuola e le Istituzioni", dichiara il commissario straordinario Filippo Dispenza. "Chi ha messo in atto quest'azione non ha rispetto ne' verso se stesso e ne' verso la propria comunità! La scuola è un'istituzione destinata all'educazione e all'istruzione dei giovani di Vittoria ed esprime un insieme di conoscenze, di valori e di regole, finalizzate alla formazione dei buoni cittadini e consente la creazione di un'identità culturale fondamentale per l'affermazione di valori necessari per societa' fondate sul rispetto reciproco, sul rispetto delle leggi e delle regole, sulla ricerca del bene comune". La commissione si dice amareggiata "nel dover constatare che qualcuno non conosce l'importanza della scuola come istituzione: Portella della Ginestra, in questo momento particolare, causato dal Covid-19, per permettere ai propri studenti di seguire regolarmente le lezioni da casa, ha consegnato loro 250 tablet e pc in comodato d'uso, garantendo anche la connettività informatica. Siamo veramente dispiaciuti per l'atto ignobile che ferisce tutta la comunità".