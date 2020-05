Perde il controllo della moto e muore sulla A19 allo svincolo di Agira

Incidente mortale questo pomeriggio sulla strada provinciale che si immette dallo svincolo di Agira all'autostrada A19 Palermo Catania. A perdere la vita è stato un motociclista di 27 anni, Santo Macrì nato a Enna ma residente ad Agira. Il giovane era alla guida della sua Kawasaki quando, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo schiantandosi contro un abbeveratoio. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e sono stati inutili i tentativi di rianimarlo sul posto. L'incidente è stato autonomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Agira che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.

Macrì era molto conosciuto ad Agira . Era dipendente di un supermercato e faceva il salumiere. Dopo la tragedia il corpo di Macrì è stato portato nella camera mortuaria del cimitero del paese.