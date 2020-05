Giornalismo, all'inviata Rai Lucia Basso il premio "Più a sud di Tunisi"

La giornalista della TgR Rai Sicilia, la siracusana Lucia Basso, verrà insignita del Premio Nazionale "Più a Sud di Tunisi", giunto alla XV edizione, nella categoria "Giornalismo".

Da 19 anni in Rai, Lucia Basso in passato ha collaborato con il Giornale di Sicilia e Il Giorno, maturando esperienze professionali anche a Mediaset. Da tre anni è un’inviata della Tgr Rai Sicilia. Per “Mediterraneo” ha girato una serie di reportage all’estero, in Portogallo, Spagna, Grecia, Malta ed in Tunisia.

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti della XV edizione si terrà a Portopalo di Capo Passero (Siracusa) domenica 23 agosto 2020.