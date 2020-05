Coronavirus in Sicilia, 3 solo casi positivi: un solo decesso in 24 ore

Sono tre i nuovi contagi che si registrano in Sicilia per il coronavirus e un solo decesso, continuano ad aumentare i guariti. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola. Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 137.682 (+2.421 rispetto a ieri), su 120.206 persone: di queste sono risultate positive 3.430 (+3), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.430 (-3), 1.729 sono guarite (+5) e 271 decedute (+1). Degli attuali 1.430 positivi, 93 pazienti (-5) sono ricoverati - di cui 10 in terapia intensiva (+1) - mentre 1.337 (+2) sono in isolamento domiciliare. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province. Agrigento: 38 (0 ricoverati, 102 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta: 18 (3, 144, 11); Catania: 608 (29, 365, 98); Enna: 67 (5, 325, 29); Messina: 286 (29, 221, 57); Palermo: 341 (24, 201, 34); Ragusa: 28 (0, 62, 7); Siracusa: 30 (3, 189, 29); Trapani: 14 (0, 120, 5).