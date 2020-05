Francofonte, ruba un'auto poi gli agrumi: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Francofonte, la scorsa notte hanno denunciato all a Procura, L.C.A. 33 anni, pregiudicato francofontese per ricettazione e furto.

Infatti i militari dell’Arma nella tarda serata di ieri hanno fermato e sottoposto a controllo l’uomo che si trovava alla guida di un’autovettura risultata oggetto di furto la mattina precedente in Francofonte. Altresì i Carabinieri durante il controllo rinvenivano, all’interno del bagagliaio dell’autovettura circa un quintale di agrumi di cui l’uomo non sapeva giustificare la provenienza.

Al termine delle formalità di rito, l’autovettura veniva restituita al legittimo proprietario, mentre gli agrumi sono stati sottoposti a sequestro e saranno consegnati previa autorizzazione dell’A.G. a famiglie bisognose.