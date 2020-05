Ars, sbloccati 33 milioni di euro per le aree di crisi complessa: Gela e Termini

In Commissione Bilancio all'Ars e' stata approvata una risoluzione che vincola il Governo Regionale a prendere in considerazione i progetti esecutivi per un valore di 33 milioni di euro, da destinare alla riqualificazione e riconversione delle Aree di crisi complessa come il comune di Gela e Termini Imerese. Il finanziamento, proveniente dallo strumento di sviluppo locale "Patto per il Sud", permettera' di avviare un'azione di ammodernamento. Soddisfazione da parte del deputato di Forza Italia all'Ars e componente della Commissione Bilancio, Michele Mancuso: "Scongiurato il rischio dovuto alla perdita dei 33 milioni di euro per Gela: un lusso che la citta' non poteva permettersi - commenta -. Grazie a tale risoluzione il Governo regionale si impegna a finanziare i progetti che saranno presentati. C'e' massima disponibilita' da parte del Presidente Musumeci, che ringrazio, perche' con celerita' si provvedera' ai finanziamenti. Altresi' ringrazio in modo particolare il Presidente della Commissione Bilancio, Riccardo Savona, che ha colto sin dall'inizio la necessita' di dare una risposta concreta ai territori di crisi complessa. Continueremo a lavorare sul territorio affinche' altri obiettivi potranno essere raggiunti per lo sviluppo della nostra citta'". La Regione si fara' carico di supportare i comuni di Gela e Termini Imerese attraverso la disponibilita' di propri tecnici dell'Ufficio progettazione, al fine di snellire le procedure realizzative.