Annata record per Oranfrizer: 40% in più di vendita delle arance rosse

E' iniziata la stagione dei frutti estivi in Sicilia, dai limoni alle pesche piatte e albicocche, dalle mini angurie e meloni retati alle patate novelle di Siracusa. Lo fa sapere l'azienda siciliana Oranfrizer che ha appena archiviato un'annata da record per le sue arance rosse con un incremento delle vendite del 40%. "Il recente incremento di attenzione verso la salubrità degli alimenti freschi di origine italiana promette bene", fa sapere l'amministratore unico di Oranfrizer, Nello Alba, nel precisare che per quanto riguarda le arance rosse "abbiamo dato priorità al mercato nazionale e garantito le consegne nei paesi del Nord Europa". Il principale protagonista di questa estate sarà Sicilì, il limone che matura nelle pianure sovrastate dall'Etna, che debutterà sui mercati nelle prossime settimane con una confezione creata per rendere più riconoscibile origine, stagionalità e caratteristiche. A breve saranno disponibili anche l'uva di Mazzarrone, il melone Cantalupo e le pere Coscia dell'Etna e poi ancora le pesche di Leonforte Igp, le nettarine, i fichidindia e il mango. L'offerta di pomodorini di Sicilia rimane in costante distribuzione dove tra le più ricercate sono le varietà Ciliegino, Datterino e Piccadilly. "Le previsioni sulla stagione estiva sono buone e non abbiamo carenza di manodopera", fa sapere, infine, Alba, nel constatare come i consumatori cerchino sempre di più l'italianità dei prodotti valorizzata a pieno dall'azienda.