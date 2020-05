Asp di Siracusa, sperimentazione di ozonoterapia: donata apparecchiatura

L'unità operativa Terapia del dolore dell'Asp di Siracusa grazie alla collaborazione con il reparto malattie infettive è stata individuata dall'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale tra poche altre in Italia quale Centro di sperimentazione per la somministrazione di ozonoterapia sistemica adiuvante nel contrastare l'infezione del virus su pazienti Covid 19 positivi e il Fondo sociale ex Eternit assieme a Federfarma provinciale ha deciso di donare l'apparecchiatura. Questa mattina si è svolta la consegna dell'apparecchiatura per la somministrazione GAET (grande auto-emo terapia con ossigeno-ozono) alla quale hanno partecipato il direttore generale dell'Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra, i direttori sanitario e amministrativo Anselmo Madeddu e Salvatore Iacolino, il direttore degli Affari Generali Lavinia Lo Curzio, i componenti del Fondo sociale ex Eternit Ezechia Paolo Reale e Silvio Aliffi, il presidente provinciale di Federfarma Salvatore Caruso, il direttore del reparto Malattie Infettive Antonella Franco e la responsabile dell'Unità operativa Terapia del Dolore Marilina Schembari. "Siamo grati - dichiara il direttore generale dell'Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra - al Consiglio direttivo del Fondo sociale ex Eternit presieduto da Astolfo Di Amato e al presidente provinciale di Federfarma Salvatore Caruso che insieme hanno pensato a questa importante donazione che sarà utilizzata, come previsto da protocollo, su pazienti positivi al Covid 19. La procedura rientra in uno studio multicentrico nazionale che ha riconosciuto Siracusa, insieme a Catania e referenti in Sicilia, come centro di sperimentazione grazie alla collaborazione tra il reparto Malattie Infettive dell'ospedale Umberto I di Siracusa e l'Unità operativa Terapia del Dolore dell'ospedale Rizza. Il protocollo di studio ha già ottenuto il parere favorevole del Comitato Etico Catania 2 nella seduta del 28 aprile scorso. Il Centro coordinatore è l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale che ha individuato il responsabile dell'Unità operativa Terapia del dolore della nostra Azienda Marilina Schembari quale sperimentatore locale".

(Nella foto Marilina Schembari)