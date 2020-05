"Troppe opere bloccate", la Regione Siciliana fa causa all'Anas

Tra Regione siciliana e Anas volano gli stracci. Forte il rischio che la querelle su cantieri e opere finisca in Tribunale. Il governo Musumeci ha deciso di aprire "una vertenza" nei confronti della società guidata dall'ad Massimo Simonini. Troppe, secondo la Regione, le opere bloccate, tanti i cantieri, sparsi per la Sicilia, che vanno a rilento. E il ponte Himera, lungo l'autostrada Palermo-Catania, ne è l'emblema: collassato cinque anni fa, l'opera non è stata ancora completata e qualche giorno fa è stato comunicato l'ennesimo rinvio a luglio. "Ora basta", sbotta Musumeci. Ma l'Anas non ci sta. Parla di "ennesimo attacco ingiustificato e privo di rispondenza ai fatti reali" e che "risulta sorprendente alla luce della costante azione informativa che dedica alla Regione su tutte le attività aziendali nell'isola e sulle criticità che gestisce quotidianamente con grande impegno". Sarà un pool di avvocati, incaricati dal governo Musumeci, a redigere una relazione per quantificare i presunti danni economici e d'immagine che l'Anas, secondo la Regione, "ha procurato all'isola per non avere portato a termine cantieri ritenuti strategici e fondamentali". "Il 15 giugno i legali ci consegneranno la relazione, noi procederemo di conseguenza per via giudiziaria", avverte il governatore. Che usa toni durissimi nei confronti della società. "La condotta di Anas è disarmante, riescono a prendere in giro tutti: noi abbiamo fatto finta di stare al gioco per due anni. L'Anas è inefficiente e inadempiente. A questo punto non escludiamo di mettere in discussione l'accordo quadro: per noi l'Anas è una zavorra, basta". Per Musumeci la società "ha consacrato il suo fallimento e l'incapacità di sapere rispondere ai propri compiti istituzionali". In pancia per la Sicilia, la società, sostiene l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, ha qualcosa come 2,2 miliardi, "fondi per 20 opere, i cui finanziamenti affondano le radici in alcuni casi a 15-18 anni fa, come nel caso della circonvallazione di Gela". Per l'Anas, però, si tratta di notizie "lesive dell'immagine aziendale". E ricorda che in Sicilia "gli interventi in manutenzione programmata ammontano ad oltre 1,5 miliardi", che "dal 2018 ad oggi Anas ha approvato e finanziato 293 progetti, per un investimento complessivo di 574 milioni di euro", che "sono stati conclusi 134 cantieri per 264 milioni di investimento e sono stati avviati 193 nuovi cantieri, per un investimento di 358 milioni". E attacca: "Viene da chiedersi perché la Regione continui a coinvolgere Anas su attività che dovrebbe svolgere in proprio o che potrebbe commissionare ad altri soggetti" e accusa il governo di "incomprensibile atteggiamento bifronte".