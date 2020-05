Furgone della Gls in fiamme allo svincolo di Augusta: illeso il conducente

Un furgone della Gls è andato in fiamme questo pomeriggio verso le 17,30, sull'autostrada Siracusa - Catania. Pare che il mezzo fosse malfunzionante, quando il conducente arrivato allo svincolo per Augusta, è dovuto scendere repentinamente, per evitare di essere anche lui avvolto dal fuoco. Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Augusta ed una pattuglia della Polizia stradale che ha avviato indagini sull'accaduto.