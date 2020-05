Scarcerato per timore del Coronovaris, preso a Catania e riportato in cella

I Baschi Verdi della Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Catania hanno tratto in arresto Roberto Illuminato (nella foto), 69 anni, per gravi violazioni alle prescrizioni degli arresti domiciliari.

L’uomo, già detenuto presso il carcere di Palmi, aveva ottenuto il differimento provvisorio della pena con gli arresti domiciliari da scontare a Catania a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare i Baschi Verdi di Catania, durante i controlli di sorveglianza presso il suo domicilio, riscontravano la presenza di altri soggetti non appartenenti al nucleo familiare convivente e, altresì, il pregiudicato non consentiva ai finanzieri l’accesso all’interno della propria abitazione per l’espletamento dei dovuti controlli. Per tali violazioni, L’ufficio di sorveglianza di Reggio Calabria sospendeva la detenzione domiciliare del soggetto e ne disponeva la traduzione nelle carceri catanesi.