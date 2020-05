I sindaci di Lampedusa e Pantelleria denunciano disservizi nel trasporto aereo

La compagnia Dat continua a creare disservizi poiche' mantiene ancora oggi un solo collegamento aereo giornaliero con capienza ridotta per Lampedusa, che fa scalo a Pantelleria, cosi' come avveniva durante la 'Fase 1' dell'emergenza Covid quando lo spostamento fra i comuni era fortemente limitato. Ma ora che gli spostamenti sono piu' liberi, capita quasi ogni giorno che vengano lasciati a terra diversi passeggeri, anche persone che devono viaggiare per lavoro o esigenze di prima necessita'. Oltretutto dal momento che alcuni posti a bordo sono riservati al personale delle Forze dell'Ordine, succede che a restare a terra siano anche malati che si recano a Palermo per cure sanitarie e che poi non hanno la possibilita' di tornare a casa". Lo dicono il sindaco di Lampedusa e Linosa, Toto' Martello, ed il sindaco di Pantelleria, Vincenzo Campo. "E' bene ricordare - aggiungono - che la compagnia area Dat e' tenuta a garantire i collegamenti aerei con Lampedusa e Pantelleria non come 'tratta commerciale' ma come 'tratta sociale in regime di continuita' territoriale': se alla luce delle norme Covid i posti a bordo sono ridotti o si utilizzano aerei piu' grandi o si ripristinano immediatamente i tre collegamenti giornalieri diretti con Lampedusa, ed i voli diretti per Pantelleria".