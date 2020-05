Modica, la Chiesa di San Nicolò Inferiore tra "i luoghi del cuore" del FAI

E’ a Modica uno dei “luoghi del cuore” della campagna Fai, il Fondo Ambiente Italiano. E’ la chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore di via Grimaldi, chiesa del periodo deutero-bizantino dell’Undicesimo Secolo. Rappresenta una tra le forme di arte rupestre più significative della Sicilia sud orientale. Fu scoperta per caso nel 1987 dallo studioso di tradizioni locali, Duccio Belgiorno ed era ancora adibita a garage di un’abitazione privata e quasi nascosta in una delle vie più caratteristiche del centro storico. Ad un esame più accurato iniziarono a intravedersi, al di sotto dell’intonaco, segni di pittura. E’ stata acquisita nel 1992 dal Centro Studi sulla Contea di Modica. Quella di San Nicolò Inferiore è considerata la più antica delle chiese di Modica.

Probabilmente si trattava della chiesa parrocchiale del quartiere grecofono altomedievale della città. La fase greca della chiesa verosimilmente non ebbe una lunga durata, poiché venne ben presto coinvolta nel processo di latinizzazione. Indice del passaggio al rito latino è anche l’adozione di un nuovo ciclo pittorico, al quale appartengono le raffigurazioni della curva absidale e dei muri della navata corredate da didascalie scritte in latino.

La chiesa, oggetto di successivi interventi nel corso dei secoli, è scavata in una roccia. È costituita da un unico ambiente di circa 45 metri quadrati, sulla cui parete di fondo è scavata un’abside semicircolare con al centro l’altare; alla sua destra è visibile una nicchia rettangolare, ricavata in un secondo momento. Lungo le pareti è visibile un subsellium, ovvero un sedile ricavato dall’escavazione dello stesso calcare delle pareti. L’aula è separata dall’abside dalla diversa altezza del pavimento e dai gradini.

I lavori di scavo hanno inoltre portato alla luce, a livello del pavimento, una serie di tombe terragne, ancora in gran parte inesplorate.

Sarà possibile votare il proprio luogo del cuore e, quindi, anche la chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore, fino al 15 dicembre. Data l’attuale emergenza sanitaria, in questa prima fase si voterà esclusivamente on line, sul sito iluoghidelcuore.it.

In futuro, la raccolta voti avverrà anche attraverso il canale cartaceo, con moduli scaricabili dal sito.