Siti culturali aperti in Sicilia: ma a Modica Cava Ispica è ancora in “lockdown”

Se il neo assessore regionale ai Beni Culturali, Alberto Samonà, esprime grande soddisfazione per l’apertura dei siti culturali siciliani “dal Teatro Antico di Taormina a Palazzolo Acreide”, non altrettanto possono fare gli amministratori dei Comuni iblei: tutto chiuso e niente visite in attesa di eliminare i guasti imputabili anche alla mancata manutenzione negli ultimi anni. E così, a Modica, al Parco Archeologico di Cava Ispica - insediamento umano fin dall’età preistorica e uno dei siti più importanti e visitati della Sicilia – i cancelli restano serrati.

Venerdì scorso, a Cava Ispica, c’è stato un sopralluogo al quale hanno partecipato il direttore del Parco Archeologico degli Iblei, Domenico Buzzone, il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, l’assessore al Turismo del Comune, Maria Monisteri, e il geometra del Parco degli Iblei, Bartolo Rivillito.

Una prima ricognizione per pianificare gli interventi più urgenti da effettuare anche in collaborazione con il Comune di Modica che, negli ultimi anni, ha assicurato la manutenzione ordinaria del sito, così come stabilito in una convenzione firmata tra il Parco degli Iblei e l’ente di Palazzo San Domenico. Ora, per accorciare i tempi, il Comune si è detto disponibile ad effettuare le opere di pulizia del Parco di Cava Ispica e di sistemazione di quei percorsi che possono essere resi fruibili in tempi brevi.

La prossima settimana ci sarà, al Comune, un vertice al quale parteciperà anche il soprintendente di Ragusa, Giorgio Battaglia.

“Il Comune di Modica – afferma il sindaco, Abbate – è pronto a collaborare come ha già fatto in precedenza. Con il direttore Buzzone abbiamo esaminato le questioni più urgenti che metteremo a punto nella riunione della prossima settimana in modo che Cava Ispica possa riaprire ai visitatori al più presto in condizioni di sicurezza anche con il contributo del nostro Comune”.

NELLA FOTO di Antonio Giurdanella, da sinistra: Bartolo Rivillito, Maria Monisteri, Ignazio Abbate, Domenico Buzzone