Ragusa, emergenza Covid: il Lions Club a sostegno dei cittadini meno fortunati

Continua l’attività del Lions Club Ragusa Host che in questi mesi ha dato il suo contributo ai concittadini meno fortunati che vivono con maggiore difficoltà il complesso e preoccupante periodo storico che il mondo intero sta attraversando. Acquisto di pacchi spesa, di bombole gas, persino il pagamento delle utenze domestiche seguendo le indicazioni dei parroci. I membri del club service ibleo sostengono così i più bisognosi con diverse iniziative di solidarietà. Previsto un aiuto per la casa di riposo di via Criscione Lupis con cui a breve sarà avviato un confronto per comprendere meglio priorità e necessità. Un’attenzione particolare in questo periodo anche per il personale sanitario impegnato in prima linea: lo scorso mese infatti il Lions Club Ragusa Host ha donato 2500 mascherine a norma all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa e all’Ompa di Ragusa Ibla.