Perde il controllo della moto sulla Brucoli - Villasmundo, due feriti

Un grave incidente stradalesi è verificato questa mattina sulla strada provinciale Brucoli - Villasmundo. Un motociclista, con a bordo il figlio, ha perduto il controllo del mezzo ed entrambi sono finiti a terra sull'asfalto. Sono stati alcuni automobilisti a fare scattare l'allarme e sul posto è arrivata un'ambulanza del 118. Al momento si apprende che uno dei due occupanti della moto avrebbe riportato ferite gravi, tant'è che è arrivato l'elisoccorso per trasferire uno dei feriti al Trauma Center, mentre l'altro è stato portato all'ospedale del Muscatello. Indagini dei carabinieri per stabilire le cause dell'incidente autonomo.