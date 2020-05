Coronavirus in Sicilia, i guariti salgono a 2.183: in 24 ore un solo positivo

I casi postivi al Coronavirus in Sicilia sono 986 (-13 rispetto a ieri), 2.183 sono i guariti (+13) e 274 i deceduti (+1). Degli attuali 986 positivi, 72 pazienti (-2) sono ricoverati - di cui 7 in terapia intensiva (0) - mentre 914 (-11) sono in isolamento domiciliare. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana. Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 150.054 (+1.183 rispetto a ieri), su 128.717 persone: di queste sono risultate positive 3.443 (+1).

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell'Isola, aggiornati alle 15 di oggi, cosi' come segnalati dalla Regione Siciliana all'Unita' di crisi nazionale: Agrigento, 35 (0 ricoverati, 105 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 16 (3, 147, 11); Catania, 440 (25, 533, 99); Enna, 18 (2, 378, 29); Messina, 136 (24, 372, 57); Palermo, 296 (16, 246, 36); Ragusa, 18 (0, 72, 7); Siracusa, 12 (2, 210, 29); Trapani, 15 (0, 120, 5).