I sindacati confederali: no allo scontro tra Regione e Anas, danneggia i lavoratori

"I modi e le forme dello scontro in atto tra il Presidente Musumeci e l'Anas al di là delle stesse intenzioni, di fatto, ledono e denigrano l'immagine di tutti i lavoratori del comparto". Lo affermano in una nota i sindacati Cgil, Cisl e Uil di categoria. "Pur consapevoli delle notevoli criticità esistenti nella gestione degli appalti - si legge in una nota -, a causa di farraginosi iter procedurali che rispondono a norme concepite quasi per non fare, si considera ingiusto e pretestuoso colpevolizzare, di fatto, i lavoratori di Anas". I sindacati ricordano che "nella rete autostradale e stradale della Sicilia i lavoratori di Anas svolgono la loro attività giornalmente, con spirito di sacrificio e abnegazione al lavoro, operando, anche durante questo periodo di emergenza sanitaria, con la loro professionalità a servizio dell'utenza per garantire la sicurezza della circolazione stradale, mettendo molte volte a rischio, anche, la propria incolumità in cantieri e attività lungo arterie stradali viarie in presenza di traffico con elevato rischio di investimento". "Riteniamo che tale clima di scontro - conclude la nota - in un momento nel quale è necessario dare piena e compiuta attuazione agli importanti investimenti dell'Anas in Sicilia, previsti nel piano quinquennale aziendale secondo i contratti di programma stipulati con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che ammontano a svariate centinaia di milioni di euro, non aiuti l'avanzamento e la realizzazione degli ambiziosi obiettivi che il piano prevede e la Sicilia merita".