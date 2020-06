Cartabia sul 2 Giugno: " Forma Repubblicana è un principio supremo"

"L'Italia è una Repubblica democratica". Parte da questa considerazione, che e' anche l'articolo 1 della Costituzione, l'intervento della Presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia, sull'edizione odierna del Corriere della Sera alla vigilia del 2 giugno, festa della Repubblica. La presidente della Consulta affronta il tema del vero valore della Carta, affermando che nel testo della Costituzione, "la parola Repubblica costituisce l'alfa e l'omega" ed "e' contenuta nella prima e nell'ultima frase della Carta fondamentale, disegnando un arco ideale che abbraccia e unifica l'intera architettura costituzionale" e che "la forma repubblicana definisce il volto costituzionale dell'Italia e per questo e' considerata una scelta definitiva, irreversibile e intangibile", ovvero "un 'principio supremo' come ha affermato la Corte costituzionale" e al tempo stesso "Repubblica e' un termine carico di storia e dotato di una grande ricchezza semantica" e "la stessa Costituzione lo usa in una pluralita' di significati".

Anche se, avverte Cartabia, "la Costituzione utilizza la parola Repubblica in un secondo e piu' ampio significato, che indica il complesso di tutti i pubblici poteri che compongono l'intero ordinamento" che produce "un elemento di coralita' nella nozione di Repubblica accolta dalla Costituzione italiana". Una Costituzione, dunque, dove il popolo - osserva la presidente dell'alta Corte, "non e' solo destinatario delle decisioni che riguardano la vita della comunita', ma ne e' partecipe e artefice" e in cui il popolo "emerge in termini plurali" attraverso associazioni, minoranze linguistiche, confessioni religiose, famiglie, scuole e universita', sindacati, partiti politici, cooperative, imprese sono tutti soggetti del tessuto sociale riconosciuti e che contribuiscono alla vita comune. Tutto cio', conclude Cartabia, "somiglia molto a quella che Tocqueville descriveva nel suo viaggio in America", ovvero "un corpo sociale insonne, in fermento tanto nella vita politica come nella societa' civile, impegnato in un movimento continuo, in cui tutti gli uomini marciano insieme verso un unico scopo; ma non tutti sono tenuti a marciare sulla stessa via".