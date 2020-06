Il fotografo comisano Toni Campo espone a Parma nella chiesa di San Rocco

Dalla Sicilia a Parma. Dopo il lockdown un ponte unirà idealmente l’isola alla città “Capitale della Cultura 2020”. Domenica 31 maggio la mostra “The Passion” del fotografo siciliano Toni Campo, ospitata dall’1 marzo nella Chiesa di San Rocco, ma chiusa al pubblico dopo pochi giorni, ha riaperto i battenti. Potrà essere visitata nei giorni di venerdì e sabato, dalle ore 17 alle 20 e la domenica, dalle ore 11,30 alle 20 . Si accede da Strada dell’Università, 1: la visita alla mostra avverrà nel rispetto delle norme sanitarie in vigore per l’emergenza Covid-19.

La mostra è stata presentata per la prima volta nel marzo 2019, a Comiso, città natale di Toni Campo. L’artista, formatosi all’Istituto Europeo di Design di Milano, dal 1996 ha collaborato con prestigiose testate internazionali quali Vogue, L’Uomo Vogue, Class Editori e Hearst Magazine Italia, per la realizzazione di immagini di moda. Ha collaborato. Nel 2005 ha pubblicato “Fumi, lussi & miserie del mio paese (Ed. Graphics – Como), che racconta una Sicilia rivolta al futuro. Nel 2007 ha realizzato le foto per “Una Grande Storia Italiana” (Ed Taschen), un libro monumentale sui 45 anni di carriera di Valentino Garavani, dove ha immortalato numerosi abiti e dettagli dell’ “Imperatore della Moda Internazionale”. Dal 2014 è tornato in Sicilia. Collabora con prestigiosi magazine dell’alta moda milanese e internazionale.