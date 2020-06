Imprese alberghiere, accolto ordine del giorno del Leghista Nino Minardo

Accolto l’ordine del giorno a del parlamentare modicano Leghista Nino Minardo al Decreto Liquidità per il sostegno finanziario alle imprese del settore Ho.re.ca, ovvero gli operatori della filiera del turismo come alberghi, ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie, catering, ecc. che dal periodo di lockdown ad oggi hanno registrato un crollo del 90% dei fatturati. Il timore ora è, non solo quello di non riuscire a mantenere in vita le proprie attività e garantire i livelli occupazionali ma c’è anche il serio rischio di ingressi sul mercato interno di grandi big stranieri della distribuzione. Un comparto - afferma Minardo - che in Sicilia come nel resto d’Italia ha un enorme giro di affari e un’occupazione di migliaia di addetti; imprese che stanno attraversando una crisi devastante al pari dei dettaglianti. Il mio odg pertanto intende sostenere la liquidità del comparto per contribuire alla ripresa di tutte le attività legate anche alla distribuzione e alle forniture di prodotti a ristoranti, bar e hotel, ecc. L’impegno del Governo è quello di individuare misure, anche di carattere normativo, volte a risollevare le imprese del settore Ho.re.ca. con possibilità di istituzione di un apposito fondo per garantire tutela all’intera filiera del food e del turismo che comprende tutte le attività legate anche alla distribuzione e alle forniture di prodotti.