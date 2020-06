Cercavano una registrazione, perquisita la casa di Ispica dell'ex deputato Gennuso

L'abitazione di Ispica, nel ragusano, e di ogni altri immobile nella disponibilità dell'ex deputato regionale siciliano Giuseppe Gennuso, detto Pippo, eletto all'Ars nella lista "Idea Sicilia Popolari e Autonomisti Musumeci Presidente" e poi sospeso per effetti di una sentenza per traffico di influenze (al suo posto è subentrata all'Ars la melillese Daniella Ternullo) è stata perquisita oggi dai carabinieri su disposizione della Procura di Siracusa. Il provvedimento è stato disposto dal Procuratore Aggiunto, Fabio Scavone ed è finalizzato alla ricerca di una registrazione di una conversazione fra la collaboratrice di una testata on line e una terza persona. L'indagine della Procura, prende le mosse da una querela per diffamazione presentata dal giornalista Paolo Borrometi e da Antonino Ciavola, Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato, già Dirigente della Squadra Mobile di Ragusa. Nel procedimento oltre a Gennuso, sono indagati il giornalista professionista Giuseppe Guastella, direttore del giornale on line "Diario1984" e la collaboratrice della testata giornalistica, Valeria Micalizzi.