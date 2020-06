Processo tunnel a Messina, in Appello 8 condanne per droga

La Corte d'Appello di Messina ha emesso la sentenza nei confronti di otto imputati nell'ambito dell'operazione 'Tunnel' per un traffico di droga tra Italia e Albania che avveniva nel quartiere di Mangialupi . Sono stati condannati Santino Di Pietro a 16 anni, Francesco Delia a 11 anni, Antonino Ieni a 12 anni, in continuazione con un'altra sentenza, Francesco Di Giovanni a 9 anni, Domenico Pappalardo a 6 anni, Ernard Hoxha a 8 anni, Andrea Caporlingua a 2 anni, conferma per Rito Mecaj a 2 anni e 8 mesi. Secondo l'accusa la droga arrivava dall'Albania in Italia per poi essere spacciata dal gruppo di Mangialupi. L'avvio alle indagini risale a maggio del 2017 a seguito di una intercettazione in carcere. (ANSA). YPP-TR 05-GIU-20 21:02 NNN