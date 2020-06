Augusta, gli trovano in casa la cocaina: finisce agli arresti domiciliari

I carabinieri della Compagnia di Augusta hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il pregiudicato catanese, Alfio Coco, 27 anni, già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, poiché nel corso di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 40 grammi di cocaina.

Lo stupefacente era abilmente occultato tra la mobilia di Coco, insieme a vario materiale idoneo alla sua pesatura, ma le accurate ricerche effettuate dai Carabinieri, ben avvezzi a tal genere di operazioni, sono comunque riuscite a rinvenirlo.

La sostanza rinvenuta è stata sequestrata ed inviata presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti di Sant’Agata Li Battiati per l’esame quantitativo e qualitativo.

L’uomo, su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Siracusa, è stato ricondotto presso la sua abitazione per restarvi ristretto in regime di arresti domiciliari.