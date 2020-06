Scontri a Roma alla manifestazione degli ultrà e Forza Nuova: 8 fermati

Ancora lanci di oggetti, bottiglie e petardi a Circo Massimo durante la manifestazione di Forza Nuova e gruppi ultras. Alcuni gruppi si sono inseguiti lanciandosi fumogeni e aste delle bandiere e hanno cercato di dirigersi verso il roseto comunale, ma sono stati contenuti dalle forze dell'ordine. Tra i cori intonati durante la manifestazione anche "duce, duce". A causa dei fumogeni sta bruciando anche una porzione di prato su un lato di Circo Massimo.

Sarebbero 8 al momento i fermati per i disordini avvenuti durante la manifestazione di Forza Nuova e gruppi ultras a Circo Massimo. Secondo quanto si è appreso, loro posizione è ora al vaglio. ( "Andatevene tutti". A dirlo un manifestante dal palco della manifestazione di Circo Massimo. "Ministri, dove eravate, dove siete stati in questi mesi? Siamo venuti qui per fare questa domanda - ha aggiunto -. Abbiamo visto la politica non dare risposte al popolo e andare andare avanti e indietro da Bruxelles con il cappello in mano".

"Quel che sta avvenendo a Roma è inaccettabile, preoccupa e ferisce ma purtroppo non sorprende. Alcuni giorni fa avevamo lanciato l'allarme insieme all'Anpi e a tutta la Roma antifascista. Cortei o manifestazioni neofasciste che spargono odio e violenza mettendo a rischio la salute pubblica non devono essere mai più autorizzate". Così su Facebook il Pd Roma.