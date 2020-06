Si perde tra i boschi dell'Aspromonte: salvato un 60enne di Modica

Si era smarrito fra i boschi dell'Aspromonte e, grazie ai carabinieri forestali, intervenuti a seguito di una richiesta giunta alla centrale operativa 1515, e' tornato dai suoi familiari. Si tratta di C.A., 60 enne, pensionato, originario di Modica , smarritosi in localita' Piani Melia/Due Fiumare del Comune di Cosoleto (RC). I fatti, di cui si e' avuta notizia stamane,risalgono a sabato. L'uomo era con un suo corregionale, M.A., 64enne imprenditore agricolo originario di CATANIA, che si e' poi incamminato da solo lungo una strada sterrata. L'azione di ricerca e ritrovamento e' stata resa possibile grazie all'ausilio delle coordinate geografiche fornite da quest'ultimo, in un momento di ricezione del segnale telefonico e tramite l'utilizzo dello smartphone. Restringendo il campo di ricerca, i militari operanti hanno trovato il disperso. Un rigonfiamento alla caviglia ne limitava gli spostamenti. Prestate le prime cure, il 60enne e' stato accompagnato nel vicino rifugio "Biancospino", in localita' Piani di Carmelia del Comune di Delianuova.