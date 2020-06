Sanzionati 7 motociclisti sulla strada Statale 124: era diretti a Buccheri

Nel corso del fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Noto hanno posto in essere un articolato servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati, con particolare riguardo a quelli contro il patrimonio e soprattutto al rispetto delle norme in materia di codice della strada, problematica per la quale permane sempre molto alta l’attenzione dei Carabinieri.

Nel corso dell’articolato servizio sono stati effettuati numerosi controlli al fine di verificare il rispetto delle norme che disciplinano la circolazione stradale, specie nel primo weekend post-quarantena, che ha visto nuovamente diversi centauri sfrecciare lungo la Strada statale124, in direzione di Buccheri.

Nel corso del servizio i Carabinieri hanno rilevato diverse infrazioni al codice della strada, specie per la mancanza dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli, nello specifico è stata contestata a 7 centauri l’assenza degli specchietti retrovisori ed il mantenimento di una velocità di guida non commisurata alle caratteristiche della strada ed alle condizioni di traffico.

L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Noto rimane alta sull’intera giurisdizione di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di ordine e sicurezza pubblica avanzate dai cittadini.

I servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, continueranno, specie nei fine settimana, al fine di tutelare la pubblica incolumità ed il rispetto della normativa inerente la circolazione stradale.