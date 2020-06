Traffico di droga, 15 arresti a Favara, Canicattì ed Agrigento

La Polizia di Stato di Agrigento ha eseguito 15 misure cautelari personali tra i comuni di Agrigento, Favara e Canicattì per i reati di traffico di sostanze stupefacenti come hashish, marijuana e cocaina. Le indagini dei poliziotti della squadra mobile sono partite da due giovani donne che hanno svelato una fitta rete di spaccio di stupefacenti di varia natura, gestita con spregiudicate modalità imprenditoriali, alla luce del sole ed anche in luoghi della città sensibili. Circostanze che determinano aggravanti. Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11.30 in questura.