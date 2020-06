Manifestazione d'interesse per Blutec: non ci sono ancora certezze

"Per lo stabilimento di Termini Imerese c'è stata una manifestazione d'interesse che coinvolge più aziende in risposta al bando pubblicato, ma non ho ancora un riscontro formale da parte degli amministratori di Blutec. Spero che si tratti di un interesse vero e concreto da parte di ha presentato la manifestazione, noi come Regione confermiamo gli investimenti previsti nell'accordo di programma". Così l'assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano, rispondendo all'Ars a una interrogazione parlamentare del Pd.