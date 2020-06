Sud Est Sicilia, siti Unesco: corso di marketing turistico per operatori commerciali

E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Noto, nella sezione bandi e gare, l’avviso per l’avvio del “Corso di marketing turistico e turismo esperienziale attraverso un nuovo approccio alle attività turistiche, attività di marketing e accoglienza per la condivisione, la valorizzazione e la fruizione sostenibile dei luoghi della cultura”. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto finanziato dal MiBACT a valere sulla Legge 77 del 2006 e co-finanziato dalle Regione Siciliana che sta riguardando i siti Unesco del Sud Est, “Le Città tardo barocche del Val di Noto”, “Siracusa e le Necropoli rupestri di Pantalica” e la “Villa romana del Casale di Piazza Armerina”. Come si ricorda il finanziamento del Ministero per tutto il progetto ammonta ad un milione di euro e il cofinanziamento regionale è di 100 mila euro.

Il corso, a titolo gratuito, è rivolto agli operatori commerciali che operano nel territorio Unesco della Sicilia del Sud Est. In particolare agli operatori enogastronomici, come ristoratori; agli operatori della ricettività, come gestori di strutture ricettive; operatori commerciali che si occupano della produzione/o vendita di prodotti della filiera enogastronomica tipica o manufatti artistici e promozionali; infine agli operatori del turismo che si occupano della distribuzione di servizi turistici in genere. Gli operatori devono essere regolarmente iscritti alla Camera di commercio e/o al registro imprese.