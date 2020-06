Lentini, uccisa dall'anziano compagno con due colpi di pistola per 50 euro

L'avrebbe uccisa perchè nel suo portafogli mancava una banconota da 50 euro. Ne è nata una discussione, poi degenerata e culminato con due colpi di pistola. La lite tra Antonino Zocco, 82 anni e la sua giovane compagna, Giuseppina Ponte, 39 anni, avrebbe assunto in breve toni molto aspri, tanto che la donna si era riparata dietro ad una porta per sfuggire alla furia del pensionato che aveva iniziato a minacciarla. Pochi minuti dopo l’uomo avrebbe esploso due colpi di pistola calibro 6,35 che, attraversata la porta, hanno attinto la donna al torace fatalmente.

E' questo il movente del delitto avvenuto questa mattina verso le 11 a Lentini. Giuseppina Ponte, originaria di Francofonte, è stata uccisa con due colpi di pistola mentre si trovava nell'abitazione del suo anziano compagno, un edificio di via Sicilia 15 nel quartiere di Santa Maravecchia, nel centro urbano di Lentini.

Sono stati i vicini di casa a fare scattare l'allarme, dopo avere sentito gli spari, telefonando al 112. I carabinieri arrivati sul posto, hanno trovato il corpo della vittima privo di vita in un lago di sangue. Inutili i tentativi di strapparla alla morte. Quando sono arrivati i soccorritori del 118, il cuore di Giuseppina Ponte non batteva più.

Antonino Zocco al termine dell'interrogatorio, è stato fermato per omicidio. L'82ebbe è ritenuto responsabile della morte di Giuseppina Ponte. La vittima era originaria di Francofonte: si sarebbe trasferita da poco tempo nell'appartamento del pensionato.

L'inchiesta è condotta dal pm di Siracusa, Marco Dragonetti, titolare del fascicolo. I militari stanno interrogando i vicini di casa nonchè i familiari della donna e dell'anziano. L'appartamento è stato posto sotto sequestro per consentire agli esperti della Scientifica di ricostruire la scena del delitto, mentre nel pomeriggio Zocco è stato accompagnato nel carcere siracusano di Cavadonna.