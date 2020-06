Modica, Patrimonio Unesco: incontro con il sindaco di Noto Corrado Bonfanti

L'attuazione dei contenuti del Piano di Gestione del sito Unesco del Val di Noto è stato oggetto di un incontro tenutosi a Palazzo San Domenico di Modica presenti il Sindaco di Noto, Corrado Bonfanti e il Sindaco di Modica Ignazio Abbate. Presenti gli assessori Giorgio Belluardo, Maria Monisteri e Giorgio Linguanti. Il percorso della stesura del piano è ormai arrivato alla fase conclusiva, la sua riedizione vede coinvolti tutti gli enti facenti parte il sito Unesco del Val di Noto con l'obiettivo di creare una sinergia territoriale ed una linea politica unica ed univoca per lo sviluppo sostenibile del Val di Noto.

Il Sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, accompagnato da Paolo Patanè, direttore del coordinamento dei comuni Unesco Sicilia, per l’occasione ha consegnato alla Città di Modica la bandiera con il logo del Val di Noto che andrà ad affiancare nella sede comunale le bandiere istituzionali.

I Sindaci di Modica e di Noto hanno condiviso l'importanza della stesura del nuovo Piano di Gestione e subito dopo la creazione di una governance, che possa dare in futuro le linee guida di sviluppo sostenibile dei siti Unesco, utile per avere le garanzie al fine di accedere a bandi di finanziamento specifici per i siti Unesco.

“L'incontro segna una tappa epocale, commentano gli amministratori di Modica, ed importante nel processo di conservazione e valorizzazione dei beni Unesco e dei territori che ne fanno parte perché il nuovo piano di gestione suggella la linea politica futura di sviluppo turistico e culturale dei territori del Val di Noto.”

NELLA FOTO, DA SINISTRA: il sindaco di Modica, gli assessori Linguanti, Monisteri, Belluardo e il sindaco di Noto.