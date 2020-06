La Finanza sequestra ad Acitrezza tonno rosso per 1.120 chili

Sei esemplari di tonno rosso, dal peso complessivo di 1.120 chilogrammi, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza a Catania. Il pescato era in un veicolo furgono che è stato fermato dalle Fiamme gialle per un controllo nella zona marinara di Acitrezza, frazione di Aci Castello. Il conducente e l'occupante del mezzo non hanno potuto fornire la documentazione prevista dalla normativa comunitaria e nazionale specifica per il tonno rosso, che serve a identificare la provenienza del prodotto ittico. È scattato quindi il sequestro con conseguente contestazione di una sanzione amministrativa. I sei tonni sequestrati dopo essere stati visionati dai veterinari dell'Asp di Catania sono stati dichiarati non destinabili al consumo umano e consegnati in discarica per la distruzione a spese dei responsabili.