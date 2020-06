Siracusa, da lunedì riprende il 'Street Control' della polizia municipale

Riprendo le azioni di contrasto alle violazioni del codice della strada che erano state sospese in occasione dell'emergenza covid-19. La Polizia municipale di Siracusa da lunedì, infatti, riattiverà i servizi di street control, per arginare soprattutto il fenomeno della sosta in doppia fila, e quelli studiati per colpire gli automobilisti che guidano senza cintura di sicurezza o parlando direttamente al telefonino (quindi senza utilizzare cuffie o vivavoce) oppure i motociclisti che non indossano il casco.

Gli agenti dedicati in maniera specifica a questi scopi saranno in strada dalle ore 8 alle 20 e pattuglieranno soprattutto le vie più densamente transitate, con compiti sia di prevenzione che repressione delle violazioni. Qualcuno degli oppositori all'amministrazione Italia, dice, anche per 'fare cassa'.

Un segnale di graduale ritorno all'attività ordinaria anche da parte della Polizia municipale che in questi mesi è stata protagonista nella lotta alla diffusione del coronavirus, facendo rispettare le prescrizioni anti-contagio ed effettuando controlli nelle arterie cittadine e lungo gli assi di ingresso a Siracusa.