Frodi on line con carte di credito: tre denunciati nel Nisseno

Tre persone residenti a Napoli sono state denunciate dai carabinieri a Villalba, in provincia di Caltanissetta, per indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento. A distanza di nove mesi i militari sono riusciti ad identificare i tre di 23, 34 e 36 anni come i responsabili dell'utilizzo dei codici della carta di credito di un cittadino di Villalba di 61 anni. Gli indagati avrebbero fatto acquisti on line per 620 euro consistenti nella prenotazione di un soggiorno presso un B&B, oltre ad alcune ricariche di carte prepagate e telefoniche. I tre sono accusati di indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento.