Lentini, chiusa per guasti alle linee di produzione la più grande discarica

"La ricezione di rifiuti" nella discarica della Sicula Trasporti di Lentini. la più grande presente in Sicilia, "deve essere temporaneamente sospesa" per "guasti alle linee di produzione" avvenuti ieri sera e stamattina che hanno provocato un "accumulo di materiale nelle zone di scarico". Nella struttura conferiscono i rifiuti oltre 240 comuni dell'isola. Ieri sono state ricevute 2.155 tonnellate di rifiuti e stamattina, prima della sospensione avvenuta alle 10.30, oltre 1.300 tonnellate. Il provvedimento, firmato dal direttore tecnico, Marco Morabito, è stato inviato alla Regione Siciliana, alla Citta metropolitana di Catania, ai Comuni conferitori e, per conoscenza, anche ai prefetti di Catania, Siracusa, Messina e Ragusa e ai tre commissari giudiziari che la stanno amministrando. La Sicula Trasporti è stata sequestrata il 4 giugno scorso dalla guardia di finanza del comando provinciale di Catania per una presunta illecita conduzione della discarica della famiglia Leonardi. I reati ipotizzati a vario titolo dalla Procura di Catania sono associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti, frode nelle pubbliche forniture e corruzione continuata.