Isernia, operaio di 22 anni muore in un incidente sul lavoro a Pozzilli

Un operaio di 22 anni è morto mentre si trovava al lavoro in una fabbrica di materiale plastico nel nucleo industriale di Pozzilli (Isernia). In base a una prima ricostruzione dei fatti, il giovane è stato travolto da un macchinario. Soccorso dai compagni di squadra e dal 118 Molise, per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto i Carabinieri che hanno avviato indagini.

Stefania Passarelli, sindaco del paese e presidente del consorzio industriale ha comunicato così quanto accaduto:b“Una brutta notizia mi è giunta in questo momento.

Alla Serioplast c’è stato un infortunio sul lavoro, un ragazzo di Bojano di soli 22 anni ha perso la vita. Alla famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze”.